Песков анонсировал встречу Путина с главой «Сириуса» Шмелевой

Президент примет Шмелеву, сообщил Песков, передает РИА «Новости».
В мае 2025 года Путин посещал «Сириус», в ходе визита он ознакомился с музыкальными инструментами и экспозицией о сохранении биоразнообразия.
Путин указал на просьбы прекратить удары по Украине при продолжающихся атаках на Россию
Глава региона доложил о завершении строительства 16 из 17 объектов для защиты области от дронов, отметив, что реализованные меры дают положительный результат, но попытки атак продолжаются, передает ТАСС.
Путин в ответ согласился с оценкой ситуации. «А нас просят этого не делать», – добавил он.
Накануне в результате падения обломков беспилотника на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани один человек получил травму.
Минувшей ночью над Россией уничтожили 40 украинских дронов.
Комментируя последствия расширения ядерного клуба, Медведев указал, что это может дестабилизировать ситуацию, но может и «заставить государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов», пишет «Коммерсант».
Медведев отметил, что «европейцы, а при администрации Байдена и американцы, постоянно провоцировали» Россию на «жесткие решения». «И эти провокации продолжаются», – сказал он.
Он напомнил о событиях конца 2025 года, когда на резиденцию президента России Владимира Путина была совершена атака с применением большого количества беспилотников ВСУ.
«На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны», – сказал Медведев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.
Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.
Владимир Путин поприветствовал высокого гостя в Двадцатиколонном зале, после чего лидеры обменялись рукопожатиями, передает ТАСС. Верховный правитель Малайзии сейчас находится в нашей стране с частным визитом.
Президент пригласил султана Ибрагима на небольшую экскурсию по залам комплекса. О главных сокровищах и экспонатах музея гостям рассказал его директор Михаил Пиотровский.
Как ранее отмечали в Кремле, после осмотра экспозиции состоится беседа политиков один на один.
Напомним, султан Ибрагим прибыл в Петербург, где его встретили в аэропорту Пулково по международному протоколу. Президент России Владимир Путин будет в понедельник работать в Санкт-Петербурге.
Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным на Аляске
«Ещё я заметил кое-что в вестибюле, соединяющем Западное крыло с резиденцией, чего раньше не видела: фотографию президентов Трампа и Путина в рамке, сделанную во время их летней встречи на Аляске», – написала Ландерс в соцсети Х.
Журналистка добавила, что ниже на стене расположено фото президента Трампа с одним из внуков.
Ландерс приложила к посту фото стены Белого дома, на котором президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп запечатлены в аэропорту в Анкоридже. Тогда политики пожали друг другу руки, сделали несколько фото и сели в автомобиль, чтобы проехать к месту переговоров.
После встречи двух президентов Белый дом представил подборку фотографий на сайте. Среди них есть и та, что Трамп разместил на стене вестибюля – фото 27 и 28.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина – «сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть». А вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что Путин «мягче в общении, чем можно было бы ожидать», при этом назвал его расчетливым политиком, «который заботится об интересах России, как он их видит».
Кремль: Путин в среду встретится с президентом Сирии
Глава Сирии будет находиться в России с рабочим визитом, в ходе встречи стороны намерены рассмотреть текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей в различных сферах, сообщается в Telegram-канале Кремля.
Помимо этого, лидеры уделят особое внимание обсуждению актуальной ситуации в Ближневосточном регионе.
В октябре Путин принял Шараа в Кремле. Переговоры лидеров продлились два с половиной часа.
Именно здесь похоронен его брат Виктор, который умер от голода в возрасте двух лет в период блокады Ленинграда, передает ТАСС.
Глава государства пришел к мемориалу с непокрытой головой, несмотря на морозную и сырую погоду. На пальто президента была приколота оливково-зеленая лента медали за оборону Ленинграда – традиционный символ памяти в эти дни в Петербурге.
Ранее Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.
Кадры этой встречи опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Во время общения Уиткофф обратился к Садыкову с фразой: «О, легенда! Я могу распознать ваш голос теперь. Это лучший голос на земле».
Ранее Уиткофф сообщил, что власти России, США и Украины определили новую дату встречи по обсуждению урегулирования конфликта, договорившись провести переговоры в Абу-Даби на следующей неделе.
В пятницу помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум впервые принял участие в переговорах между российской и американской делегациями.
Напомним, встреча Путина и Уиткоффа состоялась в четверг. Переговоры продлились почти четыре часа.
Это место стало символом стойкости советских солдат в битве за Ленинград и сыграло ключевую роль в успехе операции «Искра» в январе 1943 года, передает ТАСС.
Путина у мемориала встретили полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава государства возложил к памятнику букет красных роз с черной траурной лентой. Во время церемонии горнист исполнил мелодию песни Льва Гурова «Тишина», а президент почтил память погибших минутой молчания.
Невский пятачок – одна из самых драматичных страниц в истории Ленинградской битвы, где советские войска упорно пытались прорвать блокаду. В сентябре 1941 года бойцы 115-й дивизии переправились через Неву и захватили небольшой плацдарм, ставший ареной ожесточенных боев вплоть до 1943 года. Защитники ежедневно отражали до 16 атак, переживая до 50 тыс. мин, снарядов и авиабомб за сутки.
Потери советских войск на этом участке были огромными – по разным данным, более 100 тыс. человек. Среди участников боев был и отец президента – Владимир Спиридонович Путин, который получил тяжелое ранение и был спасен своим соседом по дому, переправившим его под огнем на другой берег к госпиталю.
В 1972 году на месте сражений был установлен памятник «Рубежный камень», ставший частью мемориального комплекса «Зеленый пояс Славы». На монументе высечены слова Роберта Рождественского: «Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы».
Ранее Россия потребовала от Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал быть достойными подвига защитников блокадного Ленинграда.
Сибига заявил о готовности Зеленского обсудить с Путиным территории и ЗАЭС
Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы территорий и контроль над Запорожской АЭС, передает РБК. Об этом рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью «Европейской правде». Как подчеркнул Сибига, именно эти две темы остаются наиболее чувствительными и не согласованными в рамках продолжающегося мирного процесса.
Сибига отметил, что Зеленский готов лично обсудить эти вопросы с Путиным. Глава МИД Украины также заявил, что не видит необходимости во встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Он добавил, что сейчас работают официальные переговорные команды, которые уже обсуждали параметры прекращения огня и вопросы мониторинга либо верификации перемирия, и призвал не создавать «параллельные треки» переговоров.
Ранее экс-спецпосланник президента США Кит Келлог назвал разрешение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР ключом к урегулированию конфликта на Украине.
Зеленский отметил, что вопрос территорий остается одним из самых сложных и неурегулированных.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал отсутствие мира на Украине с позицией Владимира Зеленского по территориальному вопросу.
«А как вы думаете?» – ответил он на вопрос журналиста, был ли президент проинформирован о ходе переговоров, передает РИА «Новости».
После предположения корреспондента, что Путин получил доклад, Песков улыбнулся и кивнул. Видео с этим эпизодом опубликовал специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло в своем Telegram-канале.
Напомним, в субботу завершились переговоры по Украине в Абу-Даби с участием России. Второй день переговоров по Украине проходил в закрытом режиме без прессы.
Еврокомиссия не стала комментировать прошедшие в Абу-Даби переговоры по урегулированию ситуации на Украине.
Ранее стала известна дата следующего раунда переговоров России, США и Украины.
Рябков: Предложение Вашингтону по СНВ-3 остается в силе
«Мы оставляем дверь открытой. Мы не отозвали свое предложение», – приводит слова Рябкова ТАСС.
Рябков напомнил, что речь идет о предложении, в соответствии с которым «стороны еще по крайней мере в течение года после истечения срока действия договора придерживались бы центральных количественных ограничений, в нем заложенных».
Дипломат отметил, что такое решение должно быть взаимным и приниматься параллельно обеими странами. При этом он подчеркнул, что позиция России сохраняется. «Если до 5 февраля не последует никаких уточнений в американском подходе», – подчеркнул Рябков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 февраля заканчивается срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ.
Перед началом переговоров Путин и султан Ибрагим осмотрели коллекцию Эрмитажа, где их сопровождал директор музея Михаил Пиотровский, передает РИА «Новости». По окончании экскурсии лидеры продолжили общение один на один.
Напомним, накануне Верховный правитель Малайзии Ибрагим прибыл в Петербург. Путин устроил верховному правителю Малайзии экскурсию по Эрмитажу.
Президент России в ходе рабочей поездки в Северную столицу заслушает доклады губернаторов, передает ТАСС.
«Запланированы встречи с Бегловым и Дрозденко. Традиционно Путин использует такие возможности, чтобы с главами регионов обсудить текущую повестку дня», – подчеркнул представитель Кремля.
Пресс-секретарь отметил масштабы и важность этих субъектов Федерации, добавив, что глава государства всегда живо интересуется их развитием.
Также стало известно, что завтра российский лидер примет участие в мемориальных церемониях, посвященных полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. По словам Пескова, этот день является святым для города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов на телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. При этом такая беседа может быть организована оперативно.
В графике президента России Владимира Путина на данный момент не запланирован телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
По словам Пескова, «в настоящий момент в графике нет такого разговора, но они согласовываются очень быстро». Он отметил, что действующие каналы связи с американской стороной позволяют практически мгновенно согласовать двусторонние контакты на высшем уровне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, последняя телефонная беседа между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялась 16 октября, новых контактов не фиксировали.
Трутнев сообщил о проверке дорог Камчатки по поручению Путина после снегопадов
Министерство транспорта России должно проанализировать состояние дорог в Камчатском крае после аномальных снегопадов, передает ТАСС.
Юрий Трутнев сообщил, что президент России поручил ведомству выяснить, в каком состоянии останутся дороги после повышенной снеговой нагрузки, а также принять меры для их приведения в порядок.
На совещании по ликвидации последствий циклонов Трутнев отметил важность оперативной реакции на последствия природных явлений. Вице-премьер подчеркнул, что анализ состояния дорог необходим для обеспечения безопасности жителей и устойчивой транспортной доступности региона.
Трутнев прибыл в Камчатский край с рабочей поездкой, чтобы обсудить ситуацию, возникшую после декабрьских и январских аномальных снегопадов, а также июльского землетрясения 2025 года.
В рамках визита полпред проведет совещание по экономическому блоку, где рассмотрят реализацию приоритетных инвестиционных проектов и работу режима ТОР. Кроме того, Трутнев намерен посетить ряд социальных учреждений региона.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе из-за снегопадов.
Военно-транспортный самолет Ан-124 доставил специальную технику для уборки снега на Камчатку.
Власти Петропавловска-Камчатского с 26 января возобновляют очные занятия для учеников 9–11-х классов городских школ.