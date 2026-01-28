МИД сообщил о старте ратификации Конвенции ООН против киберпреступности

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия начала процесс ратификации Конвенции ООН против киберпреступности, передает РИА «Новости».

Букин заявил, что с вступлением документа в силу после 40 ратификаций правоохранительные органы государств-участников получат эффективный инструмент для борьбы с хакерами и онлайн-мошенниками. Он подчеркнул, что конвенция также предусматривает возможность обмена электронными доказательствами между странами.

В перспективе планируется расширение действия документа путем согласования дополнительного протокола. Подписание конвенции состоялось 25 октября в Ханое, а ее разработка велась Генеральной прокуратурой России при поддержке МИД и была принята ООН в декабре 2024 года. Ранее Россия призвала все государства-члены ООН присоединиться к конвенции и пройти процедуру ратификации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в МГИМО прошло обсуждение реализации Конвенции ООН против киберпреступности.

Президент России Владимир Путин назвал подписание этой конвенции историческим событием.

Глава государства поручил подписать Конвенцию ООН против киберпреступности.