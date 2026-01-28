Росконгресс назвал вероятных «черных лебедей» для мировой экономики

Росконгресс назвал кризис в ЕС и танкерную войну «черными лебедями» для экономики

Tекст: Вера Басилая

Эксперты Росконгресса назвали главные возможные угрозы для мировой экономики в 2026 году, передает ТАСС.

Среди так называемых «черных лебедей» аналитики отмечают потенциальный обвал рынка криптовалют, масштабную «танкерную войну» и возможный экономический кризис в Евросоюзе. Отмечается, что такие события по своей природе непредсказуемы, но способны оказать существенное влияние на мировую экономику.

В докладе подчеркивается, что несмотря на устойчивый рост биткойна и приток институциональных инвесторов, неожиданное развитие ситуации на рынке криптовалют может создать значительный стресс для финансовой системы.

«Если же события примут непредсказуемый оборот, центробанки не смогут отрегулировать ситуацию, и стресс будет значительным, учитывая растущую интеграцию биткойна в финансовую систему», – говорится в обзоре.

Возможный провал стимулирующих мер в Германии и политический тупик во Франции могут привести к оттоку капитала, повышению рисков и усугублению долговых проблем в регионе. Кроме того, аналитики предупреждают о риске резкой активизации атак на суда, что способно вызвать серьезные сбои в мировых логистических цепочках и нанести удар по глобальной торговле.

Авторы доклада также отмечают, что компромисс по Украине и договоренности между Россией и США способны радикально улучшить экономические перспективы России. В частности, американская сторона может предложить России партнерство по переработке редкоземельных металлов, что, по мнению аналитиков, придаст значительный импульс для роста ВВП за счет привлечения крупных иностранных инвестиций.

