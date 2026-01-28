Кириенко напомнил поразительные слова Путина о главном качестве президента

Tекст: Вера Басилая

Сергей Кириенко рассказал на пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ, что в 2000-х годах был на встрече Владимира Путина со школьниками и студентами, передает ТАСС.

Он вспомнил, что один из школьников спросил президента, каким главным качеством должен обладать успешный президент такой страны, как Россия.

«Я честно был уверен, что сейчас, наверное, президент скажет о том, что, школьники же, что надо хорошо учиться, надо много знать, потому что Россия такая большая страна, а Владимир Владимирович тогда дал ответ, который меня поразил и поэтому запомнился на всю жизнь», – отметил Кириенко.

По словам Кириенко, Путин тогда сказал: «Для того, чтобы быть президентом в России, главное качество – это уметь чувствовать боль другого человека, как свою собственную».

Кириенко признался, что этот ответ его поразил и запомнился на всю жизнь.