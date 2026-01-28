Литовские спецслужбы нашли метеозонды с сигаретной контрабандой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники литовских силовых структур обнаружили восемь приземлившихся метеозондов, которые использовались для перевозки контрабанды сигарет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальный центр управления кризисами Литвы. Зонды были запущены с территории Белоруссии.

В сообщении центра отмечается: «Контрабандистская атака вечером во вторник отличалась интенсивностью. Радары со стороны Белоруссии зафиксировали 42 воздушных объекта с характерными для метеозондов контрабандистов отметками». Операция по перехвату зондов проводилась силами полиции и других спецслужб.

В результате совместных действий силовики нашли восемь метеозондов и задержали четырех подозреваемых. Сейчас ведется расследование обстоятельств произошедшего, а также выясняются детали маршрута зондов и причастность задержанных к контрабандной схеме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва открыла автодорожные контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией.

В октябре Литва закрыла несколько КПП на этом направлении.

Власти Литвы отказались компенсировать убытки перевозчиков из-за простоя грузовиков на границе.