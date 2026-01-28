LG подала две заявки на товарные знаки в России

Южнокорейская корпорация LG подала две заявки на регистрацию товарных знаков ThinQ Food и Express Fill в России, передает ТАСС.
Заявителем выступила компания «ЭлДжи электроникс инк», а заявки поступили в Роспатент 26 января 2025 года.
Согласно данным ведомства, новые бренды регистрируются по двум классам международной классификации – речь идет о посудомоечных машинах, пылесосах, кондиционерах, печах и холодильниках.
Отметим, что интерес к российскому рынку проявляют и другие крупные компании из Южной Кореи. В марте 2025 года газета The Korea Times писала, что такие корпорации, как Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics, рассматривают возможность возвращения на российский рынок после урегулирования ситуации на Украине и отмены антироссийских санкций.
