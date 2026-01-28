Max вошел в пятерку самых быстроразвивающихся сервисов в мире

Tекст: Дарья Григоренко

«Сегодня уже 89 млн пользователей Max, думаю, что к выходным будет 90 млн и 60 млн использующих каждый день. Кстати, Max вошел в пятерку самых быстроразвивающихся интернет-сервисов мира, не России, а мира», – отметил Кириенко, передает ТАСС.

14 января в Мах зарегистрировались 85 млн пользователей, при этом суточная аудитория сервиса превысила 55 млн человек.

Образовательное пространство «Сферум» на платформе Max привлекло более 15 млн педагогов, учеников и родителей.

