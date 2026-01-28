СК возобновил дело сестер Хачатурян об убийстве отца

Tекст: Алексей Дегтярёв

СК вернулся к расследованию уголовного дела в отношении девушек, обвиняемых в убийстве родителя, сказал Паршин ТАСС.

Защита, по его словам, собирается добиваться полного прекращения преследования.

Пока сторона защиты и следствие не получили на руки финальный текст решения Московского горсуда в отношении самого Хачатуряна, осужденного за насилие над своими детьми.

Юрист уточнил, что после получения вердикта по покойному отцу защита подаст ходатайство о закрытии дела из-за действий в состоянии необходимой обороны. Самим сестрам по-прежнему запрещено общаться друг с другом, со свидетелями и прессой.

Напомним, суд признал доказанной вину Хачатуряна в насилии над дочерями и прекратил уголовное дело против него. Родные осужденного посмертно Хачатуряна заявили о намерении обжаловать решение суда.

Сестры Хачатурян, убившие отца, признаны потерпевшими по делу о насилии с его стороны. Экспертиза подтвердила, что убийство отца произошло из-за длительного жестокого обращения с дочерями, вызвавшего у них стрессовое расстройство и страх.