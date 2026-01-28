Дипломаты начали проверку причин смерти гражданина России на Бали

Tекст: Мария Иванова

Российские дипломаты выясняют обстоятельства гибели гражданина России на острове Бали, передает РИА «Новости».

Мужчина был найден мертвым в районе Убуд, который считается одним из популярных туристических центров на Бали. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.

В российском посольстве в Индонезии сообщили, что в курсе случившегося: «Посольству известно об описанном в вашем запросе случае смерти гражданина России в провинции Бали. Совместно с генеральным консульством России в Денпасаре принимаем все необходимые меры консульского реагирования, предусмотренные действующим российским законодательством. Находимся на связи с родственниками, а также индонезийскими правоохранительными органами в целях выяснения причин произошедшего», – заявили в дипмиссии.

Дипломаты уже контактируют с родственниками погибшего и сотрудничают с местными полицейскими для уточнения всех деталей происшествия. Ожидается, что официальные выводы о причинах смерти будут объявлены после завершения всех необходимых процедур.

Напомним, в конце прошлого года власти Индонезии заявили о гибели жительницы Свердловской области при наводнении на Бали.