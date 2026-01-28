Медведев пошутил о своей малограмотности при критике прототипа портала госуслуг

Медведев пошутил о своей малограмотности при оценке портала госуслуг

Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Медведев на форуме МФЦ вспомнил, как в 2013 году критиковал тестовую версию портала госуслуг, передает ТАСС. Тогда он отмечал, что разобраться с регистрацией на сервисе «вообще фиг разберешься». Позже Медведев шутливо пояснил, что в тот момент был «малограмотным» и ему не хватило квалификации.

Он подчеркнул, что при запуске подобных сервисов важно учитывать готовность общества к переменам. По словам Медведева, в то время многие опасались, что взрослым людям будет сложно освоить новые цифровые услуги.

В ходе обсуждения перехода госуслуг в онлайн Медведев пошутил: «Все уйдет в онлайн, когда мы в онлайн уйдем. До тех пор пока мы не уйдем, что-то в офлайне останется».

Он добавил, что сейчас важно создавать гармонию между цифровыми и очными форматами, чтобы граждане могли выбирать удобный способ получения услуг.

Зампред Совета безопасности выразил уверенность, что Министерство экономического развития продолжит совершенствовать систему, чтобы обеспечить комфортное взаимодействие пользователей с государством.

«Так что я уверен, что, Максим Геннадьевич, вы и ваши коллеги будут этим вовсю заниматься», – обратился он к министру Максиму Решетникову.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о планах внедрять искусственный интеллект для обработки обращений граждан и проверки документов при оказании государственных услуг.