Названа скорость движения разработанных в России луноходов с грузом

Tекст: Мария Иванова

Разработанные в России луноходы смогут перевозить модули Международной научной лунной станции по поверхности Луны со скоростью до 400 метров в час, сообщил вице-президент Петербургского отделения Российской академии космонавтики Михаил Маленков на Академических чтениях по космонавтике памяти Сергея Королёва.

Маленков отметил: «Если мы перевозим модули со скоростью 400 метров в час, мощность тяговых электродвигателей 340 Ватт. Чтобы сравнить с луноходом – мощность колеса восьмиколесного лунохода 40 Ватт». В случае, если луноходы перемещаются пустыми, их скорость достигнет километра в час, передает РИА «Новости».

Такие машины смогут работать «лунным поездом», соединяя два лунохода в двузвенный аппарат. Ожидается, что они будут перевозить модули диаметром до четырех метров, длиной до восьми метров и весом до 18 тонн. Для посадки модули будут размещаться на ровной поверхности, а затем транспортироваться к научной базе в интересующем ученых месте.

Кроме того, предложено использовать интеллектуальные мобильные платформы – самоходные шасси с системой локальной навигации и автоматическими стыковочными устройствами. Луноходы будут способны поворачивать все четыре колеса для движения боком и разворачиваться на месте.

По предварительным данным, международная лунная исследовательская станция планируется к созданию к 2035 году. Соглашение между Россией и Китаем о совместном строительстве станции было подписано в ноябре 2022 года и ратифицировано президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года.

Напомним, накануне Россия заявила о планах отправить на Луну станцию «Луна-30» с двумя луноходами.

Роскосмос планирует построить на Луне электростанцию к 2036 году. Специалисты Роскосмоса уже определили участок для размещения будущей лунной базы.