Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Камчатки

По его мнению, управлять одним из главных театров страны должен человек, который глубоко понимает и уважает его традиции, передает Ura.ru. «На мой взгляд, когда МХАТом руководит человек далекий от мхатовских традиций, это неправильно», – подчеркнул актер.
Джигурда согласен с теми, кто считает назначение Богомолова неудачным выбором. Он напомнил, что среди мхатовцев есть достойные кандидатуры, способные сохранить классическую позицию театра и при этом учитывать современные реалии. Он убежден, что можно найти руководителя, который лучше справится с этой задачей.
Сравнивая нынешнюю ситуацию с назначением в прошлом Олега Ефремова, Джигурда отметил, что нельзя сопоставлять опыт «Современника» с творческими экспериментами Богомолова. Он признал за Богомоловым право на эксперименты в собственном театре, однако считает, что для МХАТа требуется иной подход.
Актер также процитировал Сергея Есенина, говоря о стремлении соединить несоединимое, что, по его мнению, и делает Богомолов. Тем не менее Джигурда настаивает: «Я убежден, что назначение Кости надо признать не очень уместным».
Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.
Выпускники Школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова ректором.