Стивен Сигал выставил на продажу особняк на Рублевке

Стивен Сигал выставил на продажу особняк в 500 кв. метров на Рублевке

Tекст: Мария Иванова

Актер Стивен Сигал выставил на продажу свой особняк на Рублевке в Московской области, передает ТАСС.

Как сообщили в компании-консультанте NF Group, речь идет о загородном доме площадью 500 кв. м, который находится на охраняемой территории в клубном поселке «Конус», где всего 22 дома, построенных по единому архитектурному проекту.

В состав резиденции входят двухэтажный дом, гараж на два автомобиля, гостевой дом с баней и беседка-барбекю. Все объекты расположены на лесном участке площадью 15 соток. Цена особняка не раскрывается, однако ранее сообщалось, что Сигал приобрел этот дом в 2018 году.

Директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева заявила: «Резиденция Стивена Сигала – редкий случай, когда элитная загородная недвижимость становится объектом с мировым бэкграундом. Подобные дома появляются на рынке крайне редко».

Стивен Сигал известен по ролям в фильмах «Над законом», «В осаде», «В смертельной опасности», «Патриот», «Приказано уничтожить», «Сквозные ранения» и «Захват». В 2016 году он получил российское гражданство. В конце мая 2024 года президент России Владимир Путин наградил актера орденом Дружбы за вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским и жить в России.

Актер отмечал, что любит встречать Новый год по российским традициям с обильным застольем, гостями и множеством тостов.

Он также раскритиковал режиссеров США за стереотип о «плохих русских».