Яков Кедми: Навроцкий покрывает сотрудничество поляков с нацистами в уничтожении евреев

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Речь Навроцкого – это симптом деградации Польши, чьи власти опустились до уровня чистой нацисткой пропаганды. Это напоминает времена, когда Варшава искала союза с Гитлером и пыталась договорится с ним о совместной войне против СССР», – отметил Яков Кедми, экс-глава израильской спецслужбы «Натив».

«Выступление президента Польши в день памяти событий, катастрофических для евреев Европы – это полное кощунство. Хочу напомнить, что именно поляки сотрудничали с нацистами и помогали, в том числе, в уничтожении евреев», – напомнил собеседник.

«Большинство тех, кто бежал из гетто и лагерей, были пойманы и выданы гитлеровцам опять же поляками. До 400 тыс. евреев были убиты польскими коллаборантами без всякого участия и даже присутствия войск Третьего рейха», – продолжил спикер.

«Шесть тысяч праведников не спасают честь поляков на фоне чудовищных преступлений большинства. Армия Крайова тоже, за очень редкими исключениями, убивала евреев. Они знали, что попасть в руки польских военных – это почти верная смерть», – указал политолог.

«Не меньшее кощунство – слова Навроцкого о Красной Армии. Свыше 600 тыс. советских солдат погибли за освобождение Польши от нацистов. Кстати, смертельные бои велись не только в Польше, но и в Литве. А теперь Варшава произносит кровавый навет на военных СССР, которые ценой своих жизней спасли остатки уничтожавшегося еврейского народа Европы», – указал он. «Не будет прощения подлой польской политике лжи и покрытия своего сотрудничества с нацистами в уничтожении моего народа!», – подчеркнул Кедми.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий, выступая на памятной церемонии в музее Освенцима в честь 81-ой годовщины освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау», обвинил СССР в причастности к Холокосту, передает РИА «Новости».

По его словам, семь тысяч выживших узников «Аушвица», «увидели освобождение и свободу в лицах советских солдат». «Но в то же время за стенами концлагеря их не ждала свобода», – сказал польский лидер. Также он заявил об ответственности СССР за начало Второй мировой войны, что в итоге привело к Холокосту.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала речь Навроцкого «глумлением над памятью жертв Холокоста». Двумя днями ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в заявлении не упомянула, что именно Красная армия освободила концлагерь в Освенциме.

«Мы вспоминаем и отдаем дань памяти шести миллионам еврейских женщин, мужчин и детей, убитых в ходе Холокоста, а также всем другим невинным жертвам нацистского режима. Их жизни были жестоко оборваны идеологией ненависти, но их память будет жить как нравственное свидетельство человечеству и как постоянное предостережение», – говорится в документе.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам и гостям церемонии ко дню памяти выразил надежду, что мемориальные мероприятия «будут и впредь содействовать консолидации усилий в противостоянии ксенофобии, русофобии и антисемитизму, попыткам возрождения человеконенавистнической нацистской идеологии».

«Эта скорбная дата – напоминание о горе и невыносимых страданиях миллионов евреев, цыган, русских, представителей других национальностей, уничтоженных нацистами и их пособниками в концлагерях, в ходе карательных акций и безжалостных этнических «чисток». Мы никогда не забудем об этих чудовищных преступлениях, конец которым положила советская Красная армия», – приводит Кремль слова Путина.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что многие нынешние европейские политики являются потомками нацистов времен Второй мировой. В их числе – глава британской разведки Блейз Метревели, чей дед был информатором рейха в Черниговской области Украины. Сторонниками Гитлера также являлись предки канцлера ФРГ Фридриха Мерца и главы дипломатии ЕС Каи Каллас.