Консульство КНР уведомили о смертельной аварии с китайцами на Байкале

Tекст: Алексей Дегтярёв

Всего в салоне было 10 туристов, все – иностранцы, об этом сообщили генконсульству КНР, сообщил Кобзев, передает ТАСС.

Он пояснил, что водитель не получил травм. Пострадавшая женщина умерла от травм до приезда медиков.

«Еще двое пострадавших доставили в Еланцы в Ольхонскую районную больницу. У одной женщины травма шеи, у второй – поверхностная травма головы, обе в госпитализации не нуждаются», – указал он.

Напомним, автомобиль с туристами опрокинулся на льду Байкала, погибла женщина-турист. Позднее оказалось, что в машине ехали туристы из Китая. Водителем оказался местный житель, который работал частным извозчиком.