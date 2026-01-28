Медведев заявил о внедрении искусственного интеллекта в госуслуги

Медведев: Искусственный интеллект будет применяться в сфере госуслуг

Tекст: Вера Басилая

По словам Медведева, искусственный интеллект пока не способен полностью заменить существующую систему государственных взаимоотношений, однако его элементы уже могут быть интегрированы в сферу предоставления госуслуг, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что элементы искусственного интеллекта могут пригодиться при оказании госуслуг, в частности при обработке больших массивов обращений граждан, проверке документов и консультациях.

По словам Медведева, такие технологии способны существенно повысить эффективность работы МФЦ.

«Совершенно очевидно, что сейчас это тоже будет очень полезно», – заключил замглавы Совбеза.

Ранее в МФЦ начали внедрять сервис самообслуживания, который дает возможность получить услуги или справки без предъявления паспорта и без участия специалистов.