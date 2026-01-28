Сенаторы ратифицировали соглашение с Минском о взаимной правовой защите

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сенаторы Совета Федерации одобрили соглашение между Россией и Белоруссией о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции, передает РИА «Новости». Документ был подписан в Москве 13 марта 2025 года.

В пояснительной записке отмечается, что соглашение основывается на принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, а также принципах невмешательства во внутренние дела и суверенного равенства.

Соглашение направлено на укрепление сотрудничества между сторонами для обеспечения гарантий прав и свобод граждан, подвергающихся уголовному преследованию третьими странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Лукашенко заявили, что санкции Евросоюза против Минска и Москвы нарушают Устав ООН.

Президенты обменялись грамотами по договору о гарантиях безопасности.

Они также подписали соглашение о защите от притеснения зарубежных структур.