В РПЦ заявили о необходимости борьбы вузов с неоязычеством

Митрополит Евгений призвал вузы бороться с неоязычеством

Tекст: Вера Басилая

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) призвал руководство российских вузов уделить внимание распространению неоязычества в учебных заведениях, передает РИА «Новости».

По его словам, неоязычество относится к псевдоценностям и носит деструктивный характер.

В ходе выступления на Рождественских чтениях митрополит отметил, что неоязыческие идеи преподносятся под видом этнокультурных образовательных курсов, развлекательных мероприятий и псевдопатриотической деятельности, зачастую опирающихся на лженаучные источники.

Митрополит подчеркнул, что формирование негативного отношения к христианским корням русской культуры противоречит указу о сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также стратегии государственной безопасности.

Международные Рождественские образовательные чтения «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени» проходят в Москве с 25 по 29 января. В рамках чтений поднимаются вопросы духовно-нравственного воспитания в высшей школе.

Главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков заявил о воспитании на Украине с помощью неоязыческой идеологии «воинов-зверей», которые, по его словам, «убивают на уровне рефлекса».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что священникам, посещающим зону боевых действий, нужно обратить внимание на опасность неоязыческих настроений среди военных.