CNN сообщил подробности гибели Претти при задержании в Миннеаполисе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Медбрат Алекс Претти, погибший во время миграционного рейда в Миннеаполисе, был атакован двумя офицерами пограничных служб, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канал CNN и предварительный отчет министерства внутренней безопасности США для Конгресса.

Инцидент произошел на выходных во время задержания, когда сотрудники погранично-таможенного контроля попытались арестовать Претти, который оказал сопротивление.

В отчете отмечается, что один из офицеров закричал о наличии у Претти пистолета. Через пять секунд сотрудник пограничного патруля выстрелил из табельного пистолета Glock 19, а сотрудник погранично-таможенного контроля открыл огонь из Glock 47. Не уточняется, чей выстрел оказался смертельным.

CNN сообщает, что Претти оказали медицинскую помощь на месте, однако спасти его не удалось. Это уже второй случай за месяц, когда в Миннесоте смертельная стрельба происходит во время миграционного рейда: ранее офицер ICE застрелил женщину, которая, по данным властей, пыталась наехать на него автомобилем.

Также в отчете сказано, что во время инцидента сотрудник патруля столкнулся с двумя женщинами, которые использовали свистки. Он оттолкнул их, после чего одна из женщин подбежала к Претти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Билл Клинтон и Барак Обама назвали убийство Алекса Претти в Миннеаполисе тревожным сигналом.

Губернатор Уолц обсудил ситуацию с протестами с Белым домом.

Кровавые события в Миннеаполисе стали предвыборным подарком для демократов.