Суд утвердил законность изъятия холдинга «Главпродукт» в доход России

Судебная инстанция Московского округа не удовлетворила жалобы американских фирм Universal Beverage Company и Universal Company 2000, передает РИА «Новости».
Организации Леонида Смирнова пытались оспорить изъятие своих российских активов в пользу государства.
Причиной конфискации стали финансовые операции, нарушающие антисанкционные меры. С 2022 по 2024 год ответчики незаконно перевели в американский банк JP Morgan Chase порядка 1,4 млрд рублей.
Слушания на финальном этапе проходили в закрытом режиме. Истец подчеркнул, что «вся информация, которая рассматривается… носит чувствительный характер, прежде всего для государства».
Летом 2025 года Арбитражный суд Москвы обратил компании, входящие в ГК «Главпродукт», а также собственность главы компании Леонида Смирнова, в доход государства.