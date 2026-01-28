Стало известно местонахождение задержанных у военной базы в США россиянок

Задержанных у базы в США россиянок поместили в иммиграционный центр Сан-Диего

Tекст: Дарья Григоренко

Их личности установлены как Наталия и Кристина, обе проживают в США и были задержаны службой иммиграционного и таможенного контроля (ICE), передает РИА «Новости».

Отмечается, что Наталия переехала в США в ноябре 2021 года и подала заявление на политическое убежище. В апреле 2023 года она получила разрешение на работу, которое необходимо обновлять каждые два года. Кристина также является гражданкой России и содержится в том же иммиграционном центре.

Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне сообщили, что дипломаты России в США находятся в контакте с иммиграционными властями, чтобы выяснить обстоятельства задержания двух россиянок в Калифорнии.

Как ранее подтвердило посольство России в Вашингтоне, россиянки были задержаны после «несанкционированного въезда» на военный объект. По сообщениям российских СМИ, девушки могли попасть на территорию базы случайно, следуя указаниям навигатора во время автопутешествия по США.