Мишустин: Канатные дороги должны стать частью российских курортов

Tекст: Вера Басилая

Михаил Мишустин на встрече с главой ВЭБ Игорем Шуваловым заявил о важности промышленной эксплуатации канатных дорог, передает РИА «Новости».

Мишустин отметил, что подобные транспортные системы должны стать частью российских курортов, повышая их привлекательность для туристов. В ходе обсуждения также была затронута тема строительства первой в мире межгосударственной канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ.

Шувалов сообщил, что в Тверской области уже был построен завод по производству кабин и механизмов для канатных дорог. По его словам, коллектив предприятия надеется на дальнейшее развитие этого вида транспорта в России, что позволит улучшить инфраструктуру городов, а также связать их с ближайшими районами и населенными пунктами.

В рамках встречи также обсуждалось открытие новых аэропортов.

«Мы в этом году ждем Благовещенск, Оренбург и Барнаул», – сказал премьер-министр.

Шувалов подтвердил, что решения по этим проектам уже приняты и финансирование утверждено.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что трансграничную канатную дорогу между Благовещенском и китайским Хэйхэ планируют запустить весной 2026 года.