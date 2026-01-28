Мишустин призвал добиваться экономики высоких зарплат

Tекст: Вера Басилая

Михаил Мишустин на встрече с главой ВЭБ Игорем Шуваловым заявил, что России важно строить экономику, где ключевым приоритетом станет рост заработных плат и внедрение инноваций, передает РИА «Новости».

«И очень важно также заниматься экономикой предложения, в целом технологическим суверенитетом. Добиваться экономики высоких зарплат», – отметил премьер-министр.

Мишустин подчеркнул необходимость внедрения инноваций в промышленность, сферу услуг, здравоохранение и государственное управление. По его словам, таких проектов в стране сейчас реализуется очень много, и именно это позволит России двигаться вперед, несмотря на «любое давление извне».

При этом Мишустин отметил, что развитие России должно быть сбалансированным, чтобы улучшения ощущались во всех регионах, включая новые субъекты.

«Важно, чтобы развитие страны шло равномерно. Изменения чтобы чувствовали жители всех субъектов Российской Федерации, новых в том числе субъектов», – заявил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул роль малого и среднего бизнеса в этих процессах. ВЭБ, по его словам, предоставляет разнообразные меры поддержки для предпринимателей, что необходимо для комплексного развития экономики и создания новых рабочих мест.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что экономика России к концу 2026 года выйдет на темпы роста не ниже мировых.

Правительство разработало стратегию структурных изменений экономики до 2030 года.