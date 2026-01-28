Стало известно о планах Китая сотрудничать по Северному морскому пути

Торгпред: Китай заинтересован сотрудничать в освоении Северного морского пути

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Китай проявляет значительный интерес к сотрудничеству с Россией по освоению Северного морского пути, передает РИА «Новости».

Дахновский отметил, что именно Китай выступил инициатором идей кооперации в этой области. По его словам, интерес Китая объясняется стратегическим значением маршрута.

Торгпред заявил: «Китай, безусловно, заинтересован, потому что, собственно говоря, Китай был инициатором идей сотрудничества в области освоения Северного морского пути, поэтому, конечно, интерес у них достаточно большой».

Он подчеркнул, что для России важно предоставлять более конкурентоспособные услуги, что зависит от экономической составляющей, возможностей ледокольного флота, стоимости прохода, а также развития инфраструктуры вдоль маршрута. Торговый представитель выразил уверенность в наличии перспектив для успешного взаимодействия между странами.

