Комитет Госдумы поддержал совершенствование системы медосвидетельствования мигрантов

Комитет ГД поддержал совершенствование системы медосвидетельствования мигрантов

Tекст: Дарья Григоренко

Документы также предусматривают ответственность за уклонение от медосмотра и подделку медицинских документов. Авторами инициатив выступили депутаты Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным, передает РИА «Новости».

Согласно законопроектам, срок обязательного прохождения медосвидетельствования для всех иностранных граждан, прибывающих в Россию более чем на 90 дней, сокращается с 90 до 30 дней после въезда. Медорганизации будут обязаны вносить соответствующие заключения в единую информационную систему здравоохранения и передавать их в МВД.

Если у иностранца будет выявлено инфекционное заболевание, медорганизации должны будут немедленно уведомлять Роспотребнадзор для оперативной депортации. За уклонение от обследования или нарушение порядка его прохождения предлагается ввести штрафы и возможность выдворения по решению суда.

В рамках поправок в УК РФ предлагается увеличить ответственность за подделку меддокументов: если подделка привела к массовому заражению, санкция составит от четырех до восьми лет лишения свободы. Вячеслав Володин подчеркивал, что эти меры позволят усилить миграционный контроль и повысят безопасность граждан России.

Ранее в Госдуму внесли проект о медосвидетельствовании мигрантов в течение месяца.

Напомним, депутаты предложили снизить срок обязательного медосвидетельствования для иностранцев до 30 дней.