Учения разведчиков США в Японии прервали из-за медведей

Учения морпехов США в Японии четыре раза прерывали из-за медведей

Tекст: Вера Басилая

Американские разведчики морской пехоты были вынуждены четыре раза приостанавливать учения в префектуре Мияги на северо-востоке Японии из-за появления медведей, передает ТАСС. Об этом сообщил командующий Коди Гримм газете Пентагона Stars and Stripes.

По его словам, военнослужащие использовали спреи и фейерверки для отпугивания животных и не пострадали. Все инциденты произошли на полигоне во время десантных учений. Гримм отметил, что личный состав ранее получал специальную подготовку по поведению в зонах обитания медведей во время учений на Аляске.

В Японии фиксируется увеличение числа нападений медведей на людей. С апреля по ноябрь прошлого года 230 человек получили ранения и травмы, 13 погибли, большая часть инцидентов пришлась на северо-восточные регионы страны.В связи с этим власти Японии усиливают меры по борьбе с дикими животными, включая отправку военных и привлечение бывших солдат к отстрелу медведей.

В ноябре медведь проник в гостиницу рекан в префектуре Ямагата, и семья владельцев оказалась заблокирована на втором этаже.

В 2025 году иероглиф «медведь» стал символом года в Японии из-за участившихся нападений медведей и рекордного числа пострадавших.

В декабре власти России выразили Японии озабоченность по поводу японо-американских военных учений у российских границ.