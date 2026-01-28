ЦСП объявил список россиян на Олимпиаде в Италии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Состав российской команды на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии полностью сформирован, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Центра спортивной подготовки сборных команд России, в соревнованиях примут участие тринадцать спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе.

В список вошли фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Кроме того, честь страны будут защищать саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова.

Игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Российские спортсмены выступят без национальных символов и под нейтральным флагом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет пригласил четверых российских спортсменов на Олимпиаду.

Лыжники Коростелев и Непряева получили отдельные приглашения для участия в соревнованиях.

Российские спортсмены не допущены на парад открытия Олимпиады-2026.