Вернувшегося из США россиянина обвинили в тройном убийстве

Tекст: Алексей Дегтярёв

Следователи предъявили 38-летнему мужчине обвинение в трех убийствах, совершенных в 2010 и 2023 годах в Подмосковье, пояснила Врадий, передает ТАСС.

Подозреваемый, по версии следствия, также причастен к мошенничеству с недвижимостью потерпевших.

В мае 2011 года рыбак в Воскресенске нашел в озере чемодан с телом женщины и привязанным сантехническим изделием. Убитая и ее малолетняя дочь числились пропавшими без вести с декабря 2010 года.

Весной 2024 года в Ногинске обнаружили закопанное тело мужчины, исчезнувшего осенью 2023 года. Выяснилось, что жертвы переписали свои квартиры на ранее судимого фигуранта, который затем улетел в США.

Подозреваемого задержали в июне 2025 года в аэропорту Внуково и доставили на допрос. Следователи выявили еще одну потерпевшую, у которой обвиняемый обманным путем похитил участок и квартиру, но расправиться с ней не успел.

В январе 2025 года в столице мужчину отдали под суд за убийство и кражу, совершенные 30 лет назад.