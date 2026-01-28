Министр транспорта Кубани Переверзев признал вину и вышел из СИЗО под подписку

Tекст: Вера Басилая

В правоохранительных органах сообщили, что министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев, ранее арестованный по обвинению в мошенничестве, был освобожден из следственного изолятора под подписку о невыезде, передает РИА «Новости».

Переверзев заключил досудебное соглашение. В рамках этого соглашения он полностью признал вину и дал подробные показания в отношении своих предполагаемых соучастников.

Суд отправил под стражу двух заместителей главы министерства транспорта Краснодарского края по делу о хищении 2,8 млрд рублей.

Силовики проверяли на причастность к этому преступлению заместителей Переверзева Алексея Смаглюка и Александра Дашука.

Ранее сообщалось, что в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани прошли обыски, они связаны с делом бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского.

В ноябре Госдума сняла с Вороновского депутатскую неприкосновенность, а позже прекратила его полномочия.