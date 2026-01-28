BFMTV: Пожар в пятизвездочном отеле в Куршевеле не могут потушить почти сутки

Tекст: Мария Иванова

Пожар, который возник накануне вечером в пятизвездочном отеле Grandes Alpes на горнолыжном курорте Куршевель, до сих пор не удалось потушить, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

По информации местных властей, эвакуированы около 100 человек, никто не пострадал.

По состоянию на утро среды огонь все еще не локализован, отмечается в материале BFMTV. Пожарные столкнулись с трудностями при тушении из-за толстого слоя снега на крыше, который мешает найти и открыть люки для вывода дыма.

Существует опасность распространения пожара на соседние здания. Причина возгорания пока неизвестна, расследование продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, владелец бара в Кран-Монтана в Швейцарии был арестован после гибели 40 человек при пожаре. Позднее его освободили.

Трагедия произошла в ночь на 1 января в баре Le Constellation.