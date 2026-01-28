Мерц попытался остановить рост популярности АдГ на востоке Германии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Консерваторы во главе с канцлером Фридрихом Мерцем пытаются остановить рост популярности партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на востоке страны, где у ультраправых самые сильные позиции, пишет Politico. Это происходит на фоне так называемого «супервыборного года», когда в Германии пройдут пять земельных и множество местных выборов, которые станут важнейшей проверкой общественных настроений.

Особое внимание сейчас приковано к восточным федеральным землям, где АдГ лидирует в соцопросах и впервые с момента основания партии почти 13 лет назад может получить значительную власть. В Саксонии-Анхальт, где поддержка АдГ приближается к 40%, во вторник ушел в отставку многолетний премьер Рейнер Хазелофф, передав пост однопартийцу Свену Шульце. В среду местный парламент намерен выбрать Шульце новым главой региона, чтобы повысить его шансы на выборах 6 сентября.

Консерваторы считают, что если АдГ получит абсолютное большинство в парламенте Саксонии-Анхальт, это станет беспрецедентным событием со времен прихода к власти нацистов. Хазелофф, комментируя свою отставку, заявил: «Либо Свен Шульце становится премьером, либо у нас будет совсем другая страна». Пока же ХДС уступает АдГ в регионе, имея около 26% поддержки.

Свен Шульце, ранее работавший в сфере продаж инженерной техники, позиционирует себя как прагматик, способный оживить местную экономику. По его словам, в ближайшие месяцы «правительство под моим руководством должно не только заниматься избирательной кампанией, но и показывать результаты». Для Мерца поражение от АдГ станет серьезным ударом: он пришел к власти в прошлом году с обещанием сдержать рост ультраправых и даже ужесточил миграционную политику своей партии, однако его стратегия пока не приносит успеха.

В то же время победа АдГ на выборах может усилить внутри партии давление с требованием рассмотреть возможность коалиции с ультраправыми, несмотря на существующую сейчас «огненную стену», то есть полный отказ от сотрудничества с АдГ. Это значительно осложняет формирование стабильных коалиций в восточных землях, где партии с противоположными взглядами вынуждены объединяться ради недопущения ультраправых к власти.

АдГ уже раскритиковала решение ХДС передать пост премьера Шульце, назвав это отчаянным предвыборным трюком. Кандидат АдГ Ульрих Зигмунд заявил в соцсетях: «Они играют с доверием людей в нашей стране. Почему? Потому что, по всей видимости, у них больше нет содержательных аргументов против нас». По его мнению, ХДС движет «огромный страх» перед приходом АдГ к власти в Саксонии-Анхальт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Штеффен Котре предложил ликвидировать Федеральное ведомство по охране конституции.

Немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, отметив ее правоэкстремистский характер.

Бывший глава правительства Британии Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить работу партии «Альтернатива для Германии» приведут к росту недовольства внутри страны.