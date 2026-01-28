ОАК и HAL подписали соглашение о выпуске SJ-100 в Индии

Соглашение о совместной деятельности по лицензионному производству самолетов SJ-100 подписали Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) и индийская корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL), передает РИА «Новости».
Подписание документа прошло на выставке Wings India 2026.
SJ-100 представляет собой ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный по программе импортозамещения российских систем и компонентов. Эта модель расширяет семейство самолетов типа «Суперджет», эксплуатируемых на рынке.
Полностью импортозамещенный SJ-100 впервые поднялся в воздух в Комсомольске-на-Амуре 23 апреля прошлого года.
HAL уже заключила с ОАК меморандум о производстве SJ-100.
В HAL отметили, что SJ-100 станет первым полностью укомплектованным пассажирским самолетом, который будет производиться в Индии.
Объединенная авиастроительная корпорация впервые представила полностью импортозамещенные самолеты SJ-100 и Ил-114-300 за рубежом на выставке Wings India 2026 в Хайдарабаде.
Россия и Индия начали консультации о выпуске самолетов «Суперджет» и Ил-114, а также оформили меморандум по кооперации между российскими и индийскими корпорациями.
ОАК и индийская корпорация HAL обсуждают создание производства SSJ с возможностью поставок компонентов для российских самолетов.