На Бали в отеле обнаружили мертвым гражданина России

Полиция Бали обнаружила россиянина мертвым в гостиничном номере

Tекст: Мария Иванова

Гражданин России был найден мертвым в гостиничном номере в туристической зоне Убуд на острове Бали, сообщает Bali Post со ссылкой на данные местной полиции.

Тело мужчины, которому было 41 год, обнаружили во вторник днем в районе Гианьяр. Проверка была инициирована после того, как свет в номере оставался включенным всю ночь, передает РИА «Новости».

По словам свидетеля, мужчина лежал лицом вниз, а его тело уже начало приобретать синеватый оттенок. Издание отмечает: «Накануне вечером из номера погибшего слышались крики о помощи, однако при проверке он находился в сидячем положении и признаков угрозы его жизни замечено не было».

Полиция Убуда совместно с криминалистами провела осмотр места происшествия. Врач Нурани Халаки предположил, что причиной смерти стала остановка сердца, признаков насилия или борьбы не обнаружено, также не было повреждений в помещении.

Известно, что россиянин проживал в этом отеле с июня прошлого года, регулярно продлевая срок пребывания. Тело мужчины передано для дальнейших процедур по установленному протоколу для иностранных граждан, а местные власти ведут координацию с профильными ведомствами и дипломатическими представительствами.

Напомним, в конце прошлого года власти Индонезии заявили о гибели жительницы Свердловской области при наводнении на Бали.

Ранее суд на Бали приговорил россиянина к тюремному заключению за попытку ввоза каннабиса.