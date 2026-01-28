Фицо выразил обеспокоенность психологическим состоянием Трампа

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico, Фицо на неформальной встрече с европейскими лидерами в Брюсселе выразил шок по поводу психологического состояния Трампа после их беседы на вилле Mar-a-Lago.

По словам пяти европейских дипломатов, Фицо назвал президента США «опасным» и заявил, что тот произвел впечатление неадекватного человека. «Фицо охарактеризовал Трампа как «не в себе»», – передал один из дипломатов со ссылкой на слова своего лидера.

Встреча лидеров прошла 22 января на экстренном саммите ЕС в Брюсселе после того, как Трамп пригрозил ввести новые пошлины против ряда европейских стран и заявил о своих намерениях в отношении Гренландии. На этой встрече Фицо делился впечатлениями о личной беседе с Трампом, которая состоялась 17 января во Флориде, отдельно от официальных переговоров.

Несмотря на резкие частные оценки, публично Фицо после визита в США говорил о «высоком доверии» со стороны Трампа и отмечал, что Словакия, по его словам, не является «попугаем Брюсселя». Он подчеркнул, что обсуждал с американским лидером вопросы Украины и «глубокий кризис» в ЕС, но не упомянул о споре по Гренландии и других острых темах.

В администрации США отвергли сообщения о странностях в поведении Трампа, назвав их «абсолютно фейковыми новостями», а саму встречу – «позитивной и продуктивной». Представитель Белого дома, а также чиновник, присутствовавший на переговорах, заявили, что никаких неловких моментов не было, и встреча прошла в обычной обстановке.

В то же время обеспокоенность здоровьем и непредсказуемостью Трампа становится темой обсуждения среди европейских лидеров. Во время саммита в Брюсселе ключевые фигуры ЕС, в том числе Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, призвали сократить зависимость Европы от США в вопросах безопасности, несмотря на заявления о достигнутых договоренностях по Гренландии.

Ранее сообщалось, что в последние недели обсуждение физического и психологического состояния президента США Дональда Трампа среди европейских политиков заметно усилилось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объяснил появление синяков на руках приемом повышенной дозы аспирина и признался в использовании макияжа.

Сам Трамп заявил, что чувствует себя лучше, чем 30 лет назад.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп находится в отличном состоянии здоровья.