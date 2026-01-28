Дмитриев назвал Сикорского ослепленным ненавистью «разжигателем войны»

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что ненависть ослепляет главу МИД Польши Радослава Сикорского и мешает ему видеть реальность, передает РИА «Новости».
В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Дмитриев назвал Сикорского «пускающим слюни имбецилом» и поджигателем войны, который неверно истолковывает множество фактов.
В публикации Дмитриев также разместил пост Илона Маска, в котором он назвал польского евродепутата Радослава Сикорского «слюнявым идиотом» из-за его обвинений в использовании спутниковой связи Starlink российскими дронами.
Ранее Сикорский обратился к Маску с просьбой воспрепятствовать России в использовании спутников Starlink для предполагаемых ударов по украинским городам.