TWZ: Канада закупит 250 бронемашин для защиты Арктики

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вооруженные силы страны намерены существенно усилить бронетанковые подразделения на фоне опасений возможного конфликта, пишет портал The War Zone.

В список желаемых приобретений вошли более 250 боевых машин пехоты, а также модернизация имеющихся танков Leopard 2.

Сроки реализации программы были пересмотрены: если раньше технику ждали к 2035 году, то теперь поступление машин ожидается в период с 2029 по 2031 год. Новые образцы должны обладать высоким уровнем защиты, выдерживая попадания 30-мм снарядов и подрывы артиллерийских боеприпасов на расстоянии десяти метров.

«Мы признаем, что имеющаяся у нас армия – это не та армия, которая нам нужна, и мы предпринимаем необходимые финансовые шаги для устранения этого разрыва», – заявил один из представителей канадского военного ведомства.

Примечательно, что канадские военные рассматривают даже сценарии гипотетического противостояния с США, хотя и считают такой вариант маловероятным.

Стратегический интерес к Арктике растет со стороны всех мировых держав, включая Россию и Китай, что вынуждает Оттаву менять структуру войск. Командование также планирует к 2030 году начать процедуру закупки абсолютно новых основных боевых танков для замены устаревающего парка.

Ранее в Канаде разработали теоретическую модель отражения вторжения США с использованием партизанских методов, применявшихся афганскими моджахедами.