Курс евро вырос после слов Трампа о долларе

Евро превысил отметку 1,20 после заявлений Трампа о долларе

Tекст: Вера Басилая

Евро поднялся выше уровня 1,20 по отношению к доллару впервые с июня 2021 года. Причиной укрепления европейской валюты стали высказывания президента Дональда Трампа.

«Меня не волнует падение курса доллара», – заявил президент США.

После этих слов евро вырос до отметки 1,2081 доллара, зафиксировав прирост до 1,7%, а доллар ослаб по отношению ко всем основным валютам группы десяти, передает Bloomberg.

Снижение доллара связано с опасениями по поводу увеличения дефицита бюджета США, торговых разногласий и растущей диверсификации резервов в пользу золота и других активов на фоне геополитических рисков. Недавно доллар возобновил снижение после того, как Федеральный резервный банк Нью-Йорка обратился к финансовым организациям для сверки курсов доллара к иене.

В опционах сохраняется позитивный настрой по евро: премия на страховку или спекуляции на рост европейской валюты достигла максимума с марта 2020 года. Участники рынка ожидают, что Федеральная резервная система на предстоящем заседании сохранит ставку, а до конца года может снизить ее на полпроцента.

Дополнительное давление на доллар может оказать угроза нового шатдауна правительства США. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер пообещал заблокировать масштабный бюджетный пакет, если республиканцы не уберут финансирование для министерства внутренней безопасности.

Дональд Трамп заявил, что не считает курс доллара слишком низким по отношению к другим мировым валютам.

СМИ писали, что финансирование правительства США оказалось под угрозой из-за отсутствия согласия законодателей по вопросам министерства внутренней безопасности.

Вероятность нового шатдауна в США прогнозировали еще 16 декабря из-за разногласий республиканцев и демократов по финансированию здравоохранения.