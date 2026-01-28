Совет мира объявил расширенный список стран-учредительниц

Tекст: Дмитрий Зубарев

Совет мира, учрежденный по инициативе президента США Дональда Трампа, опубликовал обновленный перечень стран-учредительниц на своей официальной странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает ТАСС.

В расширенный список вошли Белоруссия, Египет, Камбоджа, Сальвадор, Албания, Кувейт и Иордания, что увеличило число основателей до 26.

Ранее, 22 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе устав Совета мира подписали 18 стран, а также представители Косова. В их числе были Азербайджан, Аргентина, Армения, Бахрейн, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Катар, Марокко, Монголия, ОАЭ, Пакистан, Парагвай, Саудовская Аравия, Турция, Узбекистан.

Совет мира был создан на основе договоренностей между Израилем и движением ХАМАС для управления сектором Газа. Ожидается, что в дальнейшем его деятельность будет направлена также на предотвращение конфликтов в других регионах.

