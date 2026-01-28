Подросток получил семь лет за попытку поджога здания Минобороны

Tекст: Алексей Дегтярёв

Во Втором Западном окружном военном суде вынесли приговор по делу несовершеннолетнего, планировавшего атаку на административное здание, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Юноша намеревался совершить преступление с помощью самодельного зажигательного устройства.

Следствие установило, что фигурант через мессенджер Telegram вышел на связь с представителями запрещенной украинской организации. По указанию кураторов он провел разведку местности и изготовил три бутылки с горючей смесью.

Суд признал подростка виновным в приготовлении к теракту и участии в деятельности террористического сообщества. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее подросток из Крыма в ходе судебного заседания признался в поджоге автомобилей из нацистских побуждений.