Цена золота впервые превысила 5,3 тыс. долларов за унцию

Цена золота на бирже впервые превысила 5,3 тыс. долларов за унцию

Tекст: Мария Иванова

Биржевая цена на золото впервые в истории превысила отметку в 5300 долларов за тройскую унцию, передает РИА «Новости».

По данным торгов, рост стоимости драгоценного металла ускорился до 3,5%, достигнув максимального уровня в 5303,05 доллара за тройскую унцию.

На 9.56 по московскому времени апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялся на 177,59 доллара, или на 3,45%, до уровня 5297,41 доллара за тройскую унцию. Этот скачок эксперты связывают с повышенным спросом на безопасные активы на фоне глобальной экономической неопределенности.

Одновременно с этим мартовский фьючерс на серебро также значительно вырос, прибавив 8,31% и достигнув уровня 114,733 доллара за унцию.

Инвесторы продолжают проявлять интерес к драгоценным металлам, что поддерживает их динамику на максимальных значениях.

Ранее в среду стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года превысила 5250 долларов за тройскую унцию.

На этой неделе на торгах в Нью-Йорке золото и серебро установили рекорды.

Накануне стоимость мартовского фьючерса на серебро выросла более чем на 15%, впервые превысив 117 долларов за тройскую унцию.