Минтруд обновил список профессий для бесплатного переобучения

Tекст: Алексей Дегтярёв

Обновленный перечень специальностей в рамках национального проекта «Кадры» сформирован с учетом текущей ситуации на рынке труда, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Сам глава министерства Антон Котяков заявил, что формируется пул конкретных образовательных программ под каждое направление.

В список вошли как рабочие специальности, так и высокотехнологичные направления. Граждане смогут выучиться на водителей, сварщиков, токарей, а также специалистов по работе с искусственным интеллектом и системных аналитиков. Перечень составлен на основе прогнозов кадровой потребности и предложений от регионов и отраслевых ведомств.

Для ветеранов спецоперации предусмотрен расширенный набор возможностей, включающий административные и IT-профессии. Бывшие военнослужащие могут стать бухгалтерами, специалистами по большим данным или инструкторами по спорту.

Чтобы принять участие в программе, необходимо подать заявку через портал «Работа России» и пройти профориентацию в кадровом центре.

В 2025 году бесплатное обучение прошли более 119 тыс. человек. Образовательные программы реализуются при поддержке четырех федеральных операторов, включая ведущие вузы страны и институты развития профессионального образования.

