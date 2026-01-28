Politico: Чиновникам во Франции хотят запретить Zoom и Teams

Париж намерен запретить государственным служащим использовать американские платформы для видеосвязи, включая Google Meet, Zoom и Teams, пишет Politico.
Инициатива реализуется в рамках стратегии по переводу правительственной деятельности на отечественные технологии.
Канцелярия премьер-министра Себастьяна Лекорню подготовила распоряжение, обязывающее чиновников использовать программное обеспечение Visio. Эта система видео-конференц-связи создана французским межведомственным цифровым управлением Dinum на базе инфраструктуры местной компании Outscale.
Ранее министр по реформе госуправления Давид Амиель объявил о планах полностью внедрить национальную платформу видеосвязи к 2027 году.
Сейчас системой Visio пользуются 40 тыс. сотрудников, однако власти намерены увеличить аудиторию до 250 тыс. человек. В прошлом году Франция уже обязала чиновников заменить WhatsApp и Telegram на защищенный мессенджер Tchap.
