Захарова отметила отсутствие механизма жалоб внутри НАТО из-за Гренландии

Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила о панике внутри НАТО из-за ситуации вокруг Гренландии, потому что члены альянса не могут пожаловаться на действия США, так как механизм жалоб внутри альянса отсутствует, передает радио Sputnik.

По словам дипломата, обсуждения в НАТО сопровождаются «абсолютно придуманной историей», которую продолжают связывать с Россией и даже с Китаем, несмотря на отсутствие логической взаимосвязи.

«При чем здесь, например, Китай понять вообще невозможно», – заявила Захарова.

Она подчеркнула, что страны альянса привыкли жаловаться только на тех, кто находится вне НАТО, а предписаний для разрешения внутренних споров между государствами – членами альянса не существует.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Евросоюз не сможет защитить себя без поддержки Соединенных Штатов.

Лидеры ряда европейских стран рассматривали идею создания военного союза без участия Вашингтона.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует усиливающийся внутренний кризис на Западе.