Турецкая полиция задержала 151 подозреваемого в связях с ФЕТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Турции в результате масштабных рейдов по борьбе с деятельностью запрещенной организации ФЕТО задержан 151 подозреваемый, сообщает ТАСС. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Операции прошли одновременно в 46 провинциях страны, в том числе в Анкаре, Анталье, Стамбуле, Карсе, Самсуне, Измире, Мугле, Конье и Трабзоне.

По его словам, «в ходе операций против ФЕТО задержан 151 подозреваемый, по которым либо уже было вынесено решение о заключении в тюрьму, либо они находились в розыске. 82 из них арестованы, в отношении 54 был введен судебный контроль. Разбирательства по остальным задержанным продолжаются».

В операции участвовали сотрудники центральных и региональных управлений по борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Следствие установило, что задержанные действовали внутри тайных структур ФЕТО в судах, армии и сфере образования, используя для связи мессенджер ByLock с криптозащитой и уличные таксофоны. Некоторые из них проживали на конспиративных квартирах.

Организация ФЕТО признана в Турции террористической и считается ответственной за попытку военного переворота в июле 2016 года. Тогда жертвами мятежа стали более 250 человек, еще 2,2 тыс. получили ранения. Власти страны неоднократно подчеркивали, что продолжат преследование сторонников ФЕТО до полного их привлечения к ответственности.

