Politico: Здоровье Трампа стало главной обсуждаемой темой в ЕС

Tекст: Вера Басилая

По данным Politico, обсуждение состояния здоровья Дональда Трампа становится все более заметной темой среди европейских политиков, передает РИА «Новости».

Несмотря на заявления президента США о своем «исключительном здоровье» и уверенности в собственных силах, слухи о его самочувствии продолжают появляться. Трамп неоднократно заявлял, что работает усерднее и больше любого другого президента в истории США.

На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо якобы выразил обеспокоенность в связи с «психологическим состоянием» Трампа после их встречи во Флориде. Источники издания сообщают, что Фицо использовал слово «опасный», чтобы охарактеризовать впечатление от американского лидера в Мар-а-Лаго, однако сами дипломаты-источники не присутствовали при разговоре.

В Белом доме категорически опровергли такие сообщения. Заместитель пресс-секретаря Анна Келли назвала их «абсолютно фейковыми новостями» и подчеркнула, что встреча Трампа и Фицо была позитивной и продуктивной. Ее мнение разделяет и присутствовавший на переговорах высокопоставленный чиновник, который описал беседу как нормальную и приятную.

Встреча Трампа и Фицо, прошедшая 17 января в закрытом для прессы формате, по-прежнему вызывает интерес у европейской прессы и дипломатов. Подробности разговора между лидерами не раскрываются, однако тема здоровья и психологического состояния Трампа явно остается в центре внимания европейских политиков.

Ранее Дональд Трамп объяснил появление синяков на руках приемом повышенной дозы аспирина и признался в использовании макияжа.

Сам Трамп заявил, что чувствует себя лучше, чем 30 лет назад.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп находится в отличном состоянии здоровья.

