    28 января 2026, 09:48 • Новости дня

    Politico: Здоровье Трампа стало главной обсуждаемой темой в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    В последние недели обсуждение физического и психологического состояния президента США Дональда Трампа среди европейских политиков заметно усилилось, сообщает издание Politico.

    По данным Politico, обсуждение состояния здоровья Дональда Трампа становится все более заметной темой среди европейских политиков, передает РИА «Новости».

    Несмотря на заявления президента США о своем «исключительном здоровье» и уверенности в собственных силах, слухи о его самочувствии продолжают появляться. Трамп неоднократно заявлял, что работает усерднее и больше любого другого президента в истории США.

    На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо якобы выразил обеспокоенность в связи с «психологическим состоянием» Трампа после их встречи во Флориде. Источники издания сообщают, что Фицо использовал слово «опасный», чтобы охарактеризовать впечатление от американского лидера в Мар-а-Лаго, однако сами дипломаты-источники не присутствовали при разговоре.

    В Белом доме категорически опровергли такие сообщения. Заместитель пресс-секретаря Анна Келли назвала их «абсолютно фейковыми новостями» и подчеркнула, что встреча Трампа и Фицо была позитивной и продуктивной. Ее мнение разделяет и присутствовавший на переговорах высокопоставленный чиновник, который описал беседу как нормальную и приятную.

    Встреча Трампа и Фицо, прошедшая 17 января в закрытом для прессы формате, по-прежнему вызывает интерес у европейской прессы и дипломатов. Подробности разговора между лидерами не раскрываются, однако тема здоровья и психологического состояния Трампа явно остается в центре внимания европейских политиков.

    Ранее Дональд Трамп объяснил появление синяков на руках приемом повышенной дозы аспирина и признался в использовании макияжа.

    Сам Трамп заявил, что чувствует себя лучше, чем 30 лет назад.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп находится в отличном состоянии здоровья.

    27 января 2026, 16:48 • Новости дня
    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    В ЕК сообщили о планах ввести запрет на ядерное топливо из России
    @ Guido Kirchner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия после введения запрета на закупку российского газа с 2027 года готовит аналогичные ограничения на поставки ядерного топлива, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    По словам Итконен, подготовка соответствующего запрета находится на начальной стадии, передает ТАСС.

    «Этот запрет находится на стадии подготовки. Это более сложный вопрос, поэтому я не могу сообщить сроки, [когда он будет представлен], но это произойдет в надлежащее время», – заявила она.

    Ранее Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа с 2027 года.

    
    27 января 2026, 20:56 • Новости дня
    Рар: Европа хочет превратить Украину в собственный протекторат

    Политолог Рар: Принятия Киева в ЕС станет для Брюсселя проблемой

    Рар: Европа хочет превратить Украину в собственный протекторат
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европейские лидеры намерены выдать Украине своеобразную компенсацию за разрушенную экономику и потерянные территории. Таковой может стать членство в ЕС. Не все государства будут согласны с этим, но Брюсселю хватит сил переубедить оппозиционеров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский считает возможным вступление Украины в ЕС к 2027 году.

    «После окончания конфликта на Украине, оформленного в соответствующий мирный договор, Запад должен будет предоставить ей некую компенсацию за разрушенную экономику и потерянную часть территории. Именно поэтому все больше политиков в Брюсселе склоняются к идее принять ее в ЕС, минуя значительную часть правил», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «То есть Украина может рассчитывать как минимум на статус «протектората» Евросоюза, что теоретически даст стране некоторые гарантии безопасности, тогда как членство в НАТО для Киева исключено», – полагает он.

    При этом «костяк» ЕС будет настойчиво проталкивать вхождение Украины в объединение. «Конечно, с этим согласны далеко не все члены союза, но им будут «выкручивать руки», из-за чего они рано или поздно согласятся. И тот факт, что Брюссель после принятия Киева в организацию столкнется с большими проблемами – тоже всем понятен. Украинская политическая, социальная и экономическая системы не соответствуют стандартам ЕС», – добавляет собеседник.

    «При этом в большинстве стран население будет выступать против членства Киева в союзе. Германия не станет исключением. Однако правящие круги ФРГ станут активно лоббировать мысль о том, что в случае непринятия Украины она рухнет. А за последние годы судьба этого государства стала плотно ассоциироваться с судьбой всей Европы», – заключил Рар.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет «полностью технически» готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и лидером Польши Каролем Навроцким, сообщает РИА «Новости».

    Тем не менее, обозначенные сроки не устроили многих политиков ЕС. Например, Навроцкий оценил подобные темпы как «труднодостижимые», пишет RMF24. Нереализуемыми эти планы считает и премьер Венгрии Виктор Орбан. Он также подчеркнул, что Будапешт будет последовательно выступать против расширения ЕС за счет Украины, отмечает телеканал M1.

    Примечательно, что венгерский лидер также заявлял о наличии у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен плана, согласно которому Украина в течение десяти лет должна получить финансирование в размере 800 млрд долларов и ускоренно вступить в ЕС к 2027 году. Как сообщает Politico, часть лидеров уже выразили Брюсселю обеспокоенность по поводу перспектив принятия Киева.

    Тем не менее, некий дипломат в беседе с изданием назвал масштаб возражений преувеличенным, отметив, что они исходят «от двух разных голосов». Один из «голосов» призвал обсуждать членство, основываясь на достижениях, другой же категорично занял позицию против дальнейшего расширения ЕС.

    
    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    
    27 января 2026, 13:57 • Новости дня
    Германский политолог назвал цели Евросоюза в торговом соглашении с Индией

    Германский политолог Рар: ЕС добивается ухода Индии из орбиты России

    Германский политолог назвал цели Евросоюза в торговом соглашении с Индией
    @ IMAGO/Christian Ohde/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Брюссель по-прежнему хочется добиться ухода Дели из орбиты Москвы, в том числе поэтому ЕС так стремился заключить торговое соглашение с Индией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее индийская и европейская стороны полностью согласовали договор о свободной торговле.

    «Евросоюз понимает, что в многополярном мире ему грозит одиночество. Поэтому Брюссель ищет возможности срочно подписать новые торговые договора и создать свободные экономические зоны с ведущими государствами Глобального Юга, в первую очередь – с Индией и Бразилией. Европе нужны ресурсы, которыми располагают страны БРИКС», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    «Кроме того, Брюссель по-прежнему стремится добиться ухода из орбиты Москвы стран, которые с ней сотрудничают. ЕС ставить себе цель изолировать Россию. Но угрозами санкций и силой заставить Индию и Бразилию отдалиться от партнерства с российской стороной Европе не удалось. Поэтому теперь вместо кнута европейские лидеры используют пряник, заманивая Глобальный Юг в свои объятия», – детализировал спикер.

    Ранее Индия и Евросоюз полностью согласовали договор о свободной торговле. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что сторонам удалось «сотворить историю, укрепив сотрудничество между двумя крупнейшими мировыми демократиями». «Мы создали зону свободной торговли с населением в два миллиарда человек. Это только начало. Мы будем развивать наши стратегические отношения, чтобы сделать их еще крепче», – написала она.

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди, в свою очередь, заявил, что договор охватит 25% мирового ВВП и почти треть мировой торговли. «Люди во всем мире называют это соглашение «матерью всех сделок». Это соглашение откроет огромные возможности для 1,4 млрд человек в Индии и миллионов людей в Европе», – сказал политик.

    Почти 97% товаров, экспортируемых из Европейского союза, получат льготы по тарифам. Так, пошлины на автомобили постепенно будут снижены со 110% до 10%, а тарифы на запчасти – полностью отменены в течение пяти-десяти лет. Кроме того, согласно достигнутым договоренностям, Индия отменит пошлины на оливковое масло, маргарин и другие растительные масла, открыв огромный свой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС.

    Брюссель, в свою очередь, взял на себя обязательства по экологическому сотрудничеству и выделит Дели 500 млн евро для помощи по сокращению выбросов парниковых газов и «промышленную трансформацию». Для Индии эта сделка также представляет собой возможность увеличить экспорт фармацевтической продукции, текстиля и химикатов, отмечает Politico.

    Политолог Алексей Куприянов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что тарифная политика главы Белого дома Дональда Трампа, которая коснулась и Индии, показала, что Дели не может рассчитывать на Вашингтон как на поставщика технологий и инвестора. В этой связи республика интенсифицировала контакты с Европой.

    
    27 января 2026, 20:54 • Новости дня
    В ООН выступили с заявлением о неправомерности односторонних санкций ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Односторонние меры Евросоюза распространяются на более чем 30 стран с общим населением свыше двух млрд человек, заявили в ООН. При этом такие санкции являются неправомерными с точки зрения международного права.

    Санкции, введенные Евросоюзом против более 30 стран, затронули свыше 2,2 млрд человек. В перечень попали Россия, Беларусь, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Ливия, Судан, Сомали, Йемен, Бурунди, ЦАР, Республика Конго, Гвинея и другие государства. Об этом сообщили на международной конференции, организованной миссией Белоруссии в Брюсселе, передает ТАСС.

    В обсуждении приняли участие представители Европарламента и спецдокладчик ООН по вопросам односторонних мер профессор Елена Довгань. Она подчеркнула, что санкции могут быть введены только решением Совета Безопасности ООН. Ученый заявила: «Все остальные рестрикции – это односторонние принудительные меры, которые неправомерны с точки зрения международного права».

    Профессор привела примеры, когда односторонние санкции приводили к прямой гибели наиболее незащищенных групп населения, отметив негативное влияние подобных рестрикций на права человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белграду рекомендовали прекратить вещание СМИ из России для продолжения диалога о вступлении в Евросоюз.

    А в понедельник Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа в Евросоюз с 2027 года.

    Политика ультимативного выбора Евросоюза может привести к неблагоприятным последствиям, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    
    28 января 2026, 02:15 • Новости дня
    Журналистка заметила в Белом доме фото Путина и Трампа на Аляске

    Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным на Аляске

    Tекст: Катерина Туманова

    Корреспондент программы PBS News Hour Лиз Ландерс, которая освещает работу Белого дома и администрации американского лидера Дональда Трампа, поделилась деталью на одной из стен резиденции президента в Вашингтоне – совместным фото с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Ещё я заметил кое-что в вестибюле, соединяющем Западное крыло с резиденцией, чего раньше не видела: фотографию президентов Трампа и Путина в рамке, сделанную во время их летней встречи на Аляске», – написала Ландерс в соцсети Х.

    Журналистка добавила, что ниже на стене расположено фото президента Трампа с одним из внуков.

    Ландерс приложила к посту фото стены Белого дома, на котором президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп запечатлены в аэропорту в Анкоридже. Тогда политики пожали друг другу руки, сделали несколько фото и сели в автомобиль, чтобы проехать к месту переговоров.

    После встречи двух президентов Белый дом представил подборку фотографий на сайте. Среди них есть и та, что Трамп разместил на стене вестибюля – фото 27 и 28.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина – «сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть». А вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что Путин «мягче в общении, чем можно было бы ожидать», при этом назвал его расчетливым политиком, «который заботится об интересах России, как он их видит».

    
    28 января 2026, 00:00 • Новости дня
    Фицо назвал новую дату окончания конфликта на Украине

    Фицо: Конфликт на Украине завершится до 1 ноября 2027 года

    Фицо назвал новую дату окончания конфликта на Украине
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Словацкая Республика должна прекратить закупки российского газа не позднее 1 ноября 2027 года, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Роберт Фицо, отметив, что это знаменует собой завершение энергетического самоубийства Европейского союза.

    Совет Европейского союза и Европейский парламент 26 января официально приняли закон о поэтапном прекращении импорта российского газа и нефти, что является очередным шагов в реализации плана REPowerEU по достижению энергетической независимости от России.

    Фицо в связи с этим заявил, что Словацкая Республика подаст иск против принятого регламента в Суд Европейского союза в Люксембурге.

    «Мы будем возражать против нарушения принципов субсидиарности и пропорциональности. В нашем распоряжении есть четкий документ, подготовленный Министерством юстиции в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и по европейским делам. Мы будем требовать, чтобы этот регламент был признан противоречащим основополагающим принципам, на которых зиждется ЕС», – приводит слова Фицо портал Hlavne Spravy.

    Венгрия проголосовала против документа вместе со Словакией и также планирует подать аналогичный иск.

    Фицо считает, что до 1 ноября 2027 года война на Украине закончится, «и мы все придем в себя» .

    «Потому что такой разрыв с российской энергетикой – это самоубийство. И это говорю не только я, но и немецкие экономисты, немецкие политики, а теперь и другие политики из ЕС», – заявил премьер Словакии.

    По его словам, это бессмысленное идеологическое решение, принятое из-за ненависти к Российской Федерации. Когда война на Украине закончится, по словам Фицо, «все будут ломать себе ноги, гоняясь в Россию и делая там бизнес».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о подготовке иска в суд ЕС с целью добиться отмены запрета на импорт российского газа с 2027 года. Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2027 года. Фицо заявил о рисках для Словакии после эмбарго на российский газ со стороны ЕС.

    
    27 января 2026, 13:55 • Новости дня
    Венгрия и Словакия собрались судиться с ЕС из-за российского газа

    Фицо: Венгрия и Словакия подадут иски против запрета импорта российского газа

    Венгрия и Словакия собрались судиться с ЕС из-за российского газа
    @ Denes Erdos/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Словакия и Венгрия обираются отдельно обжаловать решение Евросоюза о запрете импорта российского газа с 2027 года, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Венгрия и Словакия намерены подать в суд Евросоюза два отдельных иска против запрета на импорт российского газа с 2027 года, передает ТАСС.

    Такое решение принято из-за невозможности подачи совместной жалобы. Фицо подчеркнул, что, несмотря на раздельные иски, страны будут тесно координировать свои действия по этому вопросу.

    Портал Dennik N приводит слова Фицо: «Совместный иск невозможен, каждая страна подаст иск самостоятельно».

    Также он выразил уверенность, что до вступления запрета в силу конфликт на Украине завершится. По мнению премьера, после окончания конфликта многие страны будут стремиться к восстановлению деловых контактов с Россией.

    Ранее глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о подготовке иска в суд ЕС с целью добиться отмены запрета на импорт российского газа с 2027 года.

    Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2027 года.

    
    28 января 2026, 01:45 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану «прекрасной армадой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чём-то большем.

    Президент США Трамп заявил, что ещё одна американская «армада» плывет к Ирану, и он надеется, что Тегеран заключил сделку с Вашингтоном.

    «Сейчас к Ирану плывет ещё одна прекрасная армада. Надеюсь, они заключат сделку», – цитирует американского лидера Times of Israel.

    Газета отмечает, что пока неясно, имеет ли Трамп в виду авианосец USS Abraham Lincoln и сопровождающие его военные корабли, прибывшие на Ближний Восток в понедельник, 26 января, или другую авианосную ударную группу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп уже высказывался днём ранее о «большой армаде» США возле Ирана, которая намного больше той, что у Венесуэлы. Власти Турции оценивают риски, связанные с возможным началом вооруженного конфликта в Иране. Трамп также заявлял о введении 25%-го тарифа на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном.

    
    27 января 2026, 22:42 • Новости дня
    Сибига: Москва и Киев подпишут отдельные мирные соглашения с США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина планирует подписать договор о завершении конфликта с США, а США, в свою очередь, с Россией, Европы среди подписантов не будет.

    Украина намерена подписать мирное соглашение с Соединенными Штатами, а США, в свою очередь, с Россией, участие Евросоюза в этом процессе не предусмотрено, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью украинскому интернет-изданию «Европейская правда».

    «Если говорить сугубо об этой 20-пунктовой рамке, то это документ двусторонний, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией должны подписать США», – отметил Сибига, отвечая на вопрос о вероятных сторонах будущего соглашения.

    Министр подчеркнул, что текущая конфигурация будущего договора еще не окончательная, переговоры продолжаются, а Евросоюз, несмотря на отсутствие формального участия в подписании, все же «присутствует» в процессе обсуждения и в гарантиях безопасности.

    Сибига сообщил, что ключевыми остаются вопросы о статусе некоторых территорий и Запорожской АЭС, которые пока не решены. Он также подтвердил, что присутствие американских войск на Украине в качестве гарантий безопасности не предусматривается.

    Сибига заявил, что Владимир Зеленский готов провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    Американский экономист Джеффри Сакс отметил, что у Владимира Зеленского и его европейских партнеров нет стратегии на данном этапе конфликта на Украине.

    Кремль назвал принципиальной территориальную часть «формулы Анкориджа».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считал, что обсуждать отдельные положения переговорного процесса по Украине преждевременно.

    
    27 января 2026, 22:37 • Новости дня
    Президент США заявил об «очень хороших» событиях при переговорах по Украине

    Трамп высказался об «очень хорошем» развитии событий по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам перед отъездом из Белого дома в Айову, что провел хороший разговор с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа, что в окружающем страну регионе «дела развиваются хорошо», как и в деле об урегулировании украинского конфликта.

    Трамп заявил, что на переговорах по разрешению украинского кризиса происходят «очень хорошие вещи», пишет газета Daily Sabah.

    Не вдаваясь в подробности, он сказал, что переговоры между российской и украинской делегациями при посредничестве США в Абу-Даби в минувшие выходные привели к обнадеживающему прогрессу.

    «Так что мы очень рады этому», – сказал американский лидер, отметив, что Вашингтон продолжит содействовать диалогу на обоих фронтах.

    Напомним, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва рассчитывает на продолжение работы российско-американо-украинской рабочей группы на экспертном уровне уже на текущей неделе. США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими. При этом FT сообщила, что США назвали отказ Киева от территорий условием гарантий безопасности Украине.

    
    28 января 2026, 07:54 • Новости дня
    Трамп положительно оценил ослабление курса доллара
    Трамп положительно оценил ослабление курса доллара
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Курс американского доллара находится на хорошей отметке, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время поездки в Айову.

    Американский лидер заявил, что не считает курс доллара слишком низким по отношению к другим мировым валютам, передает ТАСС.

    Он подчеркнул позитивный характер происходящих изменений.

    «Нет, я думаю, что он отличный. С долларом все отлично», – сказал глава государства.

    Президент также отметил, что Пекин и Токио намеренно девальвировали юань и иену, создавая несправедливые условия для конкуренции. По его словам, бороться с такими действиями было крайне сложно, однако сейчас с американской валютой все в порядке.

    Ранее Трамп сообщал, что США повышают пошлины на продукцию из Южной Кореи из-за задержки ратификации торгового соглашения до 25%.

    
    27 января 2026, 14:20 • Новости дня
    Франция обязала посольство России уведомлять о визитах дипломатов за сутки

    Tекст: Валерия Городецкая

    МИД Франции официально уведомил посольство России о введении ограничений на передвижение российских дипломатов на территории страны.

    Ограничения вступили в силу с 25 января и являются частью мер, согласованных странами Евросоюза, передает РИА «Новости».

    В посольстве России уточнили: теперь при въезде во Францию или при транзите через страну дипломаты России, аккредитованные в других государствах ЕС, должны заранее информировать французский МИД. «Посольство должно уведомлять МИД Франции не позднее чем за 24 часа о приезде или проезде транзитом наших коллег», – заявили в диппредставительстве.

    При этом французская сторона пока не выдвигает дополнительных требований, выходящих за рамки решений Еврокомиссии.

    Ранее МИД Нидерландов официально уведомил посольство России о новых ограничениях на передвижение российских дипломатов в пределах Евросоюза.

    
    27 января 2026, 14:31 • Новости дня
    Американский эксперт заявил о полном отсутствии стратегии у Зеленского и ЕС

    Экономист Сакс: У Зеленского и ЕС нет никакой стратегии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что у Владимира Зеленского и его европейских партнеров отсутствует какая-либо стратегия на данном этапе конфликта на Украине.

    В интервью газете Il Fatto quotidiano Сакс выразил мнение, что Зеленский и ЕС лишь продолжают кровопролитие и выдают это за мужество, передает ТАСС.

    «Вся война на Украине на данном этапе оборачивается массовыми страданиями украинского народа без малейшей реалистичной стратегии ни у Зеленского и его банды, ни у европейских лидеров, которые с пылом продолжают их поддерживать», – заявил эксперт.

    Экономист отметил, что недавно обсуждавшаяся помощь Украине в размере 800 млрд долларов – это, по его словам, «чистая фантазия». Сакс уверен: никто не предоставит такие средства, несмотря на заявления, и никакого конкретного плана по их выделению не существует.

    Профессор также выразил мнение, что Европа сама оказалась в ловушке своей русофобской политики. По его мнению, если бы европейские лидеры признали Россию частью Европы и естественным партнером в энергетике, торговле и инвестициях, это могло бы остановить экономическое и геополитическое ослабление самого Евросоюза.

    Ранее Зеленский продлил мобилизацию и военное положение на Украине. До этого он поручил новому министру обороны Михаилу Федорову повысить эффективность мобилизации.

    
    27 января 2026, 20:28 • Новости дня
    МИД Индии заявил о независимости отношений с Россией и ЕС

    МИД Индии подчеркнул независимость оборонного сотрудничества с Россией и ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри отметил, что сотрудничество Индии с Россией и Евросоюзом развивается независимо, несмотря на недавние оборонные соглашения с ЕС.

    Отношения Индии с Россией и Европейским союзом в области обороны существуют независимо друг от друга, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. Он подчеркнул, что исторический контекст российско-индийского взаимодействия остается значимым, однако развитие контактов с ЕС не влияет на двусторонние связи Москвы и Дели, отмечает РИА «Новости».

    Мисри заявил: «Вопрос об отношениях Индии с Россией – это тема, о которой мы неоднократно говорили публично. Для этого есть исторический контекст… это две вещи, которые существуют сами по себе и развиваются независимо друг от друга».

    Министр обороны Индии Раджнатх Сингх добавил, что национальная оборонная промышленность может внести вклад в инициативу ЕС ReArm, поскольку Брюссель стремится к диверсификации поставщиков и снижению зависимости.

    Первый замглавы МИД Индии пояснил, что соглашение с ЕС имеет взаимную выгоду, и обе стороны видят преимущества от сотрудничества, что и стало причиной подписания соглашения.

    Ранее во вторник Индия и Европейский союз подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Эксперты отметили, что сделка принесет выгоду Индии, но может быть связана с рисками.

    Специалисты также заявили о смещении внешнеполитических приоритетов Индии в сторону Запада и стратегическом сближении с Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дружба между Москвой и Дели приближается к 80-летию, и потенциал сближения еще не исчерпан, особенно на межпартийном уровне.


    
    28 января 2026, 12:23 • Новости дня
    Каллас заявила о необходимости реформировать оборону Европы
    Каллас заявила о необходимости реформировать оборону Европы
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости срочной перестройки системы безопасности объединения на фоне ослабления доверия к США как партнеру по обороне.

    Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас заявила о необходимости срочно изменить подход ЕС к безопасности и взять на себя большую ответственность за собственную оборону, передает Bloomberg.

    В своем выступлении в Европейском агентстве по обороне Каллас подняла вопрос создания европейских оборонных возможностей, независимых от США, а также возможного формирования собственной армии ЕС, финансируемой и контролируемой странами-членами.

    По словам Каллас, доверие Европы к США как партнеру по безопасности пошатнулось после неоднократных заявлений Дональда Трампа о пересмотре обязательств по НАТО и угрозы взять под контроль Гренландию. Каллас подчеркнула, что Европа больше не является приоритетом для США, и добавила: «Ни одна великая держава в истории не выживала, полагаясь на других в вопросах своей безопасности».

    Она предложила установить для европейских стран-членов НАТО так называемые «европейские цели оборонных возможностей», чтобы повысить автономию и координацию в рамках альянса. Каллас также призвала усилить обмен разведданными между ЕС и НАТО, который сейчас осложнен разногласиями между Кипром и Турцией.

    Помимо этого, Каллас предложила сделать рабочей статью о взаимной обороне внутри ЕС, которая пока ни разу не применялась, а также перейти от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений к системе квалифицированного большинства. Идея создания военных возможностей ЕС встретила критику со стороны генсека НАТО Марка Рютте, который заявил, что Европа не сможет защитить себя без поддержки США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия планирует направить часть военных ассигнований на закупку полярного оборудования и создание собственного судна ледового класса для работы в северных широтах.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не видит повода для оборонительной независимости Евросоюза от США.

    Соединенные Штаты обозначили радикальные изменения в подходе к обеспечению собственной безопасности.

    
