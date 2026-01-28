Вулкан Шивелуч на Камчатке дважды за сутки выбросил пепел на восемь километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке дважды за сутки выбросил пепел на высоту 8 км

Tекст: Мария Иванова

Вулкан Шивелуч на Камчатке второй раз за сутки выбросил мощный столб пепла на высоту 8 километров, передает РИА «Новости».

Как сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT), первый выброс произошел в 11 часов по местному времени, а второй – в 16.54.

Вулканологи проинформировали: «Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 8 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 15 км на запад от вулкана». Специалисты отмечают, что такие выбросы создают серьезную опасность для авиации.

Из-за активности вулкана введён оранжевый код авиационной опасности. Это создает угрозу для авиаперелётов как внутри региона, так и для международных рейсов. Вулкан Шивелуч находится примерно в 50 км к северу от поселка Ключи и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.

