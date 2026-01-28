Владелец «Машеньки» рассказал о мерах по спасению бизнеса

Tекст: Вера Басилая

Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил, что предприятие планирует повысить заработные платы сотрудникам, чтобы соответствовать критериям освобождения от НДС, передает РИА «Новости».

Он отметил, что до прямой линии с президентом у пекарни был менее оптимистичный план, однако меры поддержки, предложенные главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым на заседании правительства, внушают надежду на сохранение бизнеса.

Сейчас основная налоговая льгота для малых предприятий – это освобождение от НДС и возможность использования пониженных налоговых ставок, пояснил налоговый адвокат Андрей Костин. В 2026 году лимит для автоматического освобождения от НДС составит 20 млн рублей дохода за предыдущий год. При превышении этого лимита применяются пониженные ставки – 5% при доходе до 272 млн рублей и 7% при доходе до 490 млн рублей.

Сфера общественного питания может воспользоваться освобождением от НДС при условии выплаты средней по отрасли зарплаты. Максимов рассказал, что сейчас пекарня не попадает под эту льготу из-за более низких зарплат, однако планирует изменить ситуацию. По его словам, если меры поддержки будут закреплены законодательно, предприятие сможет воспользоваться освобождением уже со второго квартала текущего года.

Бизнесмен также отметил, что не намерен менять основной ОКВЭД для получения других льгот, а продолжит работать в сфере общественного питания.

Ранее владелец пекарни «Машенька» рассказал, что после обращения к президенту на прямой линии в декабре 2025 года интерес к вакансиям в заведении заметно вырос.

Пекарня «Машенька» подготовила корзину с угощениями для высокопоставленного гостя из США, и после этого владелец сообщил о расширении меню.

Напомним, что 20 января владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил о намерении закрыть бизнес уже в мае текущего года.

На следующий день президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить чрезмерного увеличения нагрузки на предпринимателей из-за новых изменений в налоговой политике, приведя в пример «Машеньку».

В пресс-службе губернатора и правительства Московской области сообщили, что владельцу пекарни «Машенька» предоставили варианты развития через сеть нестационарных торговых объектов.