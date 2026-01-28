Правозащитники решили добиваться свободы осужденного в Латвии ученого Гапоненко

Tекст: Дарья Григоренко

Брод подчеркнул: «Правозащитное сообщество равняется на этого человека и будет продолжать бороться за его освобождение», передает ТАСС.

По его словам, имя Гапоненко стало для многих правозащитников в разных странах символом правды, чести и мужества. Он отметил, что Гапоненко долгое время защищал права российских соотечественников в Латвии, Эстонии и Литве, выступал на международных конференциях и всегда руководствовался нормами международного права и глубокими знаниями истории.

Гапоненко был задержан в Риге после выступления на конференции, посвященной проблемам этноцида и расизма. По информации агентства LETA, накануне суд в Латвии приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Совет по правам человека России ранее направил обращения в ООН и ОБСЕ с просьбой вмешаться в ситуацию. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также обратилась к омбудсмену Латвии Юрису Янсонсу с просьбой проверить условия содержания Гапоненко и обеспечить соблюдение его прав и необходимую медицинскую помощь.

Напомним, Гапоненко был арестован в 2018 году в Латвии. Ему инкриминируют «деятельность, направленную против независимости Латвии и ее государственного строя». Правозащитнику грозит до восьми лет тюрьмы. После ареста Гапоненко объявил о начале голодовки в знак протеста против произвола властей.

Ранее член СПЧ Игорь Борисов сказал газете ВЗГЛЯД, что «дело Гапоненко» назвали «последней каплей» для защиты русских в Прибалтике.