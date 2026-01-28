Экс первая леди Южной Кореи получила тюремный срок за коррупцию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Согласно трансляции заседания, супругу Юн Сок Ёля приговорили к одному году и восьми месяцам заключения, передает РИА «Новости».

Специальный прокурор ранее запрашивал для обвиняемой 15 лет тюрьмы. Ким Гон Хи вменяли получение дорогих подарков от религиозной организации и махинации с опросами общественного мнения во время выборов.

Однако суд признал женщину невиновной в манипуляциях с ценными бумагами автодилера Deutsch Motors. Инстанция постановила, что по ряду эпизодов истек срок давности, а прямое участие в ценовом сговоре не доказано.

Напомним, ранее самого бывшего президента страны Юн Сок Ёля приговорили к пяти годам за то, что его служба охраны заблокировала арест в резиденции в Сеуле.