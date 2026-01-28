Ростех поставил в войска новые «Зубры» для защиты от дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ростех впервые поставил в войска новые комплексы «Зубр» для противодействия беспилотникам, передает Telegram-канал Ростеха.

Эти системы разработаны компанией «Высокоточные комплексы» и предназначены для защиты критически важных объектов инфраструктуры. Радиолокационные станции комплексов способны обнаруживать как крупные, так и малогабаритные воздушные цели, включая барражирующие боеприпасы.

Как отметил индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев: «Система самостоятельно обнаруживает дрон и берет его на автоматическое сопровождение. Оператору остается только принять решение и дать команду на поражение. Комплекс в ходе испытаний показал высокую эффективность в борьбе с малоразмерными и высокоскоростными целями».

Комплекс «Зубр» включает четыре модуля, пункт управления и собственную радиолокационную станцию. Новые системы уже приступили к дежурству по обеспечению защиты объектов важной инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные используют роботизированные платформы «Курьер» для доставки грузов на передовой в зоне спецоперации на Украине.

Робот «Депеша» получил новую усиленную раму, что повысило его проходимость.

Наземные дроны занимают все больше позиций на поле боя и расширяют свои задачи.